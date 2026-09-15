Lakhimpur Kheri News: दो नए बीईओ मिले, दो दूसरे जिलों में भेजे गए

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जिले में लंबे समय से तैनात बेहजम ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी देवेश राय को इटावा भेजा गया है। वहीं सुभाष चंद्र का तबादला अयोध्या किया गया है। रायबरेली से ऋचा सिंह और सुनील कुमार को जिले में नया खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों के चार्ज संभालने के बाद उन्हें रिक्त पदों पर तैनाती दी जाएगी। संवाद

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लखीमपुर खीरी। जिले में तैनात दो खंड शिक्षा अधिकारियों का दूसरे जनपदों में तबादला कर दिया गया है। इनके स्थान पर जिले को दो नए बीईओ मिले हैं। दोनों नए अधिकारियों को चार्ज संभालने के बाद रिक्त पदों पर तैनाती दी जाएगी।