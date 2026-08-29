लखीमपुर खीरी: बारिश से सुहाना हुआ मौसम, उमस और गर्मी से मिली राहत, जलभराव से हुई दिक्कत

लखीमपुर खीरी में शनिवार सुबह हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में करीब दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश से सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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शुक्रवार को पूरे दिन तेज उमस और करीब 35 डिग्री तापमान के कारण लोग परेशान थे। शनिवार अलसुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसके बाद करीब नौ बजे तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने मौसम में ठंडक घोल दी। बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। विज्ञापन



तेज बारिश के बीच नाले उफना गए और सड़कों पर पानी बहने लगा। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। सुबह कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग छाते और रेनकोट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचे। शुक्रवार को पूरे दिन तेज उमस और करीब 35 डिग्री तापमान के कारण लोग परेशान थे। शनिवार अलसुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसके बाद करीब नौ बजे तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने मौसम में ठंडक घोल दी। बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया।तेज बारिश के बीच नाले उफना गए और सड़कों पर पानी बहने लगा। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। सुबह कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग छाते और रेनकोट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचे।

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