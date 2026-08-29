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लखीमपुर खीरी: बारिश से सुहाना हुआ मौसम, उमस और गर्मी से मिली राहत, जलभराव से हुई दिक्कत

Sat, 29 Aug 2026 12:09 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 12:09 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। शनिवार की सुबह राहत लेकर आई। अलसुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। नौ बजे तेज बारिश हुई, जिससे पूरा शहर सराबोर हो गया। 

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Rain makes the weather pleasant bringing relief from humidity and heat in Lakhimpur kheri
लखीमपुर खीरी में हुई बारिश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी में शनिवार सुबह हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में करीब दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश से सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

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शुक्रवार को पूरे दिन तेज उमस और करीब 35 डिग्री तापमान के कारण लोग परेशान थे। शनिवार अलसुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिसके बाद करीब नौ बजे तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने मौसम में ठंडक घोल दी। बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। 
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तेज बारिश के बीच नाले उफना गए और सड़कों पर पानी बहने लगा। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। सुबह कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग छाते और रेनकोट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंचे।

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जनजीवन पर बारिश का असर
बारिश से बचने के लिए कई लोग दुकानों और अन्य स्थानों पर रुके। वहीं, कुछ लोग बारिश में भीगते हुए मौसम का आनंद लेते भी दिखे। लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत महसूस की। ठंडी हवा और बारिश के चलते सुबह का मौसम खुशनुमा बना रहा।

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