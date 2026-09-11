Lakhimpur Kheri News: सीसी कैमरों की फुटेज और तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सर्वेश पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे उमेश कुमार कई साथियों के साथ इंडियन बैंक पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हंगामा किया। तहरीर में बैंक के बाहर मिलने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।सर्वेश पांडे के मुताबिक, वह सुबह लखीमपुर से ढखेरवा आ रहे थे। रास्ते में आगे चल रही कार से साइड लेने को लेकर उसकी चालक से कहासुनी हुई। इसी दौरान पीछे से दूसरी कार से आए पीएनबी शाखा प्रबंधक उमेश कुमार से भी उनका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद उमेश कुमार अपने बैंक कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति के साथ इंडियन बैंक पहुंचे।उधर, उमेश कुमार ने बैंक में हंगामा करने के आरोप को निराधार बताया है। उनका कहना है कि रास्ते में साइड देने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन बैंक में जाकर बवाल करने का आरोप गलत है।सीओ शिवम कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर रही है। सीसी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।