Lakhimpur Kheri News: 105 विषयों पर आशु कविता से काव्य कुंभ का आगाज

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प्रथम दिवस बृजेश शुक्ला बादल, सुफलता त्रिपाठी, शिवा अवस्थी, सौरव अवस्थी, हिमांशु शुक्ला, सत्या सिंह, तुलसीराम राजस्थानी, राजुल मेहरोत्रा, साधना अग्रवाल, रुद्राणी पूनम शर्मा, जय किशन, मंजरी श्रीवास्तव, सुमन श्री मिश्रा और रेखा बोरा ने काव्य पाठ किया। विज्ञापन

आयोजक संस्था की अध्यक्ष शिप्रा खरे और यतीशचंद्र शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रविसुत शुक्ला, श्रीकांत तिवारी, सुधीर अवस्थी, रमाकांत चौधरी आदि मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

आयोजक संस्था के पदाधिकारी एवं बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज डॉ. समीर ने डॉ. आशुतोष गुप्ता को वैद्य रघुनंदन प्रसाद स्मृति सम्मान, आरपी राजू को कपिलश लोक कला सम्मान और चित्रकला के क्षेत्र में अरविंद ओझा को कपिलश तूलिका सम्मान दिया। प्रथम दिवस बृजेश शुक्ला बादल, सुफलता त्रिपाठी, शिवा अवस्थी, सौरव अवस्थी, हिमांशु शुक्ला, सत्या सिंह, तुलसीराम राजस्थानी, राजुल मेहरोत्रा, साधना अग्रवाल, रुद्राणी पूनम शर्मा, जय किशन, मंजरी श्रीवास्तव, सुमन श्री मिश्रा और रेखा बोरा ने काव्य पाठ किया।आयोजक संस्था की अध्यक्ष शिप्रा खरे और यतीशचंद्र शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रविसुत शुक्ला, श्रीकांत तिवारी, सुधीर अवस्थी, रमाकांत चौधरी आदि मौजूद रहे।आयोजक संस्था के पदाधिकारी एवं बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज डॉ. समीर ने डॉ. आशुतोष गुप्ता को वैद्य रघुनंदन प्रसाद स्मृति सम्मान, आरपी राजू को कपिलश लोक कला सम्मान और चित्रकला के क्षेत्र में अरविंद ओझा को कपिलश तूलिका सम्मान दिया।

गोला गोकर्णनाथ। विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से 75 घंटे से अधिक समय के छोटी काशी काव्य कुंभ की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। पहले घंटे में जादूगर आरपी राजू ने 62 हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसके बाद राममोहन गुप्ता ने एक घंटे में 105 विषयों पर आशु कविता की। संचालन रमेश पांडे ने किया।