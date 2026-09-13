Lakhimpur Kheri News: जिला स्तरीय ताइक्वांडो में चमके कृषक समाज के खिलाड़ी

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विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि बालिका अंडर-14 में 33 किलोग्राम वर्ग में वर्षा, 36 किलोग्राम में किरण और 45 किलोग्राम में अनुष्का जायसवाल विजेता रहीं। अंडर-17 के 53 किलोग्राम वर्ग में लवी मिश्रा विजेता बनीं। अंडर-19 में 44 किलोग्राम वर्ग में पूर्ति देवी और 50 किलोग्राम वर्ग में संध्या ने जीत हासिल की।बालक वर्ग में 39 किलोग्राम वर्ग में अक्षत, 42 किलोग्राम में सफीकुल रहमान, 55 किलोग्राम में अनुराग और 58 किलोग्राम में इकराम विजेता बने। सरोज कुमार वर्मा, सुमित कुमार यादव, कपिल वर्मा और जसमती देवी निर्णायक रहे।प्रधानाचार्य अनंत प्रकाश सरोज ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर लखपत भारती, डॉ. अनिल कुमार, ओम प्रकाश यादव और अशोक कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।