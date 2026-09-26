Lakhimpur Kheri News: पितृपक्ष शुरू, तिथि भूल गए तो अमावस्या को करें श्राद्ध

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोला के ज्योतिषाचार्य पं. रामदेव मिश्र शास्त्री के मुताबिक पितृपक्ष में पितृगण सूर्य की किरणों पर सवार होकर धरती पर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्रादि से अन्न, जल और हव्य ग्रहण कर अमावस्या पर विदा लेते हैं। स्वजनों की तृप्ति के लिए श्रद्धा से किया गया शुभ संकल्प और तर्पण ही श्राद्ध कहलाता है।धर्मग्रंथों के अनुसार पुरखों की तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि धन न हो तो पितरों का स्मरण कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आंसू बहाने से भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। वे केवल श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं।गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य देते हैं।