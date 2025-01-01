Lakhimpur Kheri News: गोमुख से गंगासागर तक 2400 किमी पैदल चलकर लौटे यात्री

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उन्होंने यात्रा के दौरान लोगों को नशामुक्ति का संदेश दिया। वापसी में खमरिया गायत्री शक्तिपीठ में उनके स्वागत में सामूहिक भोज हुआ। पदयात्रियों ने यात्रा के अनुभव साझा किए और लोगों से नशे से दूर रहने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की।दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर लखीमपुर के खीरी क्लब में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से पदयात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता, सत्येंद्र गुप्ता, रविंद्र कुमार गुप्ता, रजत गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, सुशील गुप्ता, रामनरेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, अजय जायसवाल और राजकुमार समेत अन्य लोग शामिल रहे।पदयात्रियों ने नदियों की स्वच्छता, पेड़-पौधों के संरक्षण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली परंपराओं पर पुनर्विचार का आह्वान किया। 26 सितंबर को गंगासागर में विराट दीप महायज्ञ के साथ पदयात्रा की पूर्णाहुति हुई थी।