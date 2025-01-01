फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Pilgrims returned after walking 2400 km from Gomukh to Gangasagar

Lakhimpur Kheri News: गोमुख से गंगासागर तक 2400 किमी पैदल चलकर लौटे यात्री

Sat, 03 Oct 2026 01:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Pilgrims returned after walking 2400 km from Gomukh to Gangasagar
गोमुख से लौटे यात्रियों का किया स्वागत। संवाद
लखीमपुर खीरी/खमरिया। गोमुख से गंगासागर तक 2400 किलोमीटर की प्रज्ञा पदयात्रा पूरी कर लौटे पदयात्रियों का खमरिया और लखीमपुर में स्वागत किया गया। यात्रा में मुरलीधर मौर्य, आलोक मिश्र, राधेश्याम कटियार, पंकज रस्तोगी, रामेश्वर गुप्ता, मायाराम और अभिषेक गुप्ता शामिल रहे।
विज्ञापन

उन्होंने यात्रा के दौरान लोगों को नशामुक्ति का संदेश दिया। वापसी में खमरिया गायत्री शक्तिपीठ में उनके स्वागत में सामूहिक भोज हुआ। पदयात्रियों ने यात्रा के अनुभव साझा किए और लोगों से नशे से दूर रहने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की।
विज्ञापन

दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर लखीमपुर के खीरी क्लब में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से पदयात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता, सत्येंद्र गुप्ता, रविंद्र कुमार गुप्ता, रजत गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, सुशील गुप्ता, रामनरेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, अजय जायसवाल और राजकुमार समेत अन्य लोग शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पदयात्रियों ने नदियों की स्वच्छता, पेड़-पौधों के संरक्षण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाली परंपराओं पर पुनर्विचार का आह्वान किया। 26 सितंबर को गंगासागर में विराट दीप महायज्ञ के साथ पदयात्रा की पूर्णाहुति हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed