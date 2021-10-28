Lakhimpur Kheri News: एंबुलेंस और कंटेनर की टक्कर में मरीज और उनकी पत्नी की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे में एंबुलेंस के मेडिकल टेक्नीशियन (एमटी) और चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से भाग गया।जलालपुर निवासी इंद्रपाल जोशी (60) को गोला सीएचसी से 108 एंबुलेंस के जरिये जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनकी पत्नी मीना देवी (55) भी साथ थीं। फरधान थाना क्षेत्र में ढसरापुर चौराहे के पास एंबुलेंस की कंटेनर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एंबुलेंस खाई में जा घुसी और कंटेनर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया।हादसे में इंद्रपाल और मीना देवी के अलावा एंबुलेंस के एमटी दीपक कुमार (35) पुत्र पटवारी लाला निवासी कोरैयाखुर्द, शेरामऊ और चालक पुष्पेंद्र (32) पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर सिवाई, जिला हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर फरधान सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित वाजपेई और थाना प्रभारी निराला तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायलों को बाहर निकलवाकर दूसरी एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहां इलाज के दौरान इंद्रपाल और मीना देवी की मौत हो गई। चालक पुष्पेंद्र के पैर की हड्डी टूटने से उसे लखनऊ रेफर किया गया है।सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया था। पति-पत्नी की मौत की सूचना है। दुर्घटना में शामिल कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है और उसके चालक का पता लगाया जा रहा है।