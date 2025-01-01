Lakhimpur Kheri News: बारिश से बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए किया प्रदर्शन

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ज्ञापन में गन्ना मूल्य बढ़ाने, बकाया भुगतान दिलाने, सस्ती दर पर आलू का बीज उपलब्ध कराने और यूरिया व डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई।जिलाध्यक्ष ने कहा कि डीजल, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाओं और बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य और समय पर सरकारी सहायता मिलना जरूरी है।प्रदर्शन के दौरान जिला महासचिव रेशम सिंह, सर्वजीत सिंह सैनी, अनुराग मिश्रा, मोहम्मद उस्मान, राहुल वर्मा, अनिल वर्मा, संजीव सिंह, राजेश शुक्ला, हकीम खान और प्रवीण कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।