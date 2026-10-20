Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड में नए जिला जज करेंगे सुनवाई 28 को

तिकुनिया हिंसा कांड की पिछली सुनवाई आठ अक्तूबर को तत्कालीन जिला जज शिव कुमार सिंह की अदालत में लगी थी। तब अभियोजन पक्ष ने तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर निवासी गवाह द्वारिका प्रसाद को कोर्ट में पेश था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के चलते जिला जज शिवकुमार सिंह ने गवाह के बयान दर्ज करने के लिए 28 अक्तूबर को सुनवाई लगाई थी। इसी बीच 14 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी लोकेश राय को लखीमपुर खीरी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया।वहीं जिला जज शिव कुमार सिंह को लखनऊ में प्रशासनिक अधिकरण-तृतीय का अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकरण-प्रथम का सदस्य नियुक्त कर दिया। नए जिला जज लोकेश राय के बुधवार को जिले में आकर कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।