Lakhimpur Kheri News: नानपारा, सिंगाही, सुमेर नगर और गोला ने जीता क्वार्टर फाइनल

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मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल और पूर्व सभासद पंकज गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टूर्नामेंट की शुरुआत कराई।पहले क्वार्टर फाइनल में नानपारा ने आरएफसी गोला को 1-0 से हराया। दूसरे में सिंगाही ने सीतापुर को ट्राई ब्रेकर में 5-4 से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में सुमेर नगर ने बिसवां को 3-1 से हराया। चौथे में गोला ने घोसियाना गोला को 2-0 से पराजित किया।आयोजक शालू ने बताया कि चारों विजेता टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल बुधवार सुबह 11 बजे स्टेडियम में खेला जाएगा।इस मौके पर मयंक दीक्षित, महेंद्र वर्मा, रामकृष्ण गुप्ता, जैनुद्दीन, विवेक दीक्षित, संजीव गुप्ता, अन्नू दीक्षित आदि मौजूद रहे।