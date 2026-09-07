Lakhimpur Kheri News: लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठाया, फिर नोचे कुंडल

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मूलरूप से कौशांबी जिले की रहने वाली रेखा देवी रमियाबेहड़ सीएचसी में एएनएम के पद पर तैनात हैं। सोमवार को वह पढ़ुआ थाना क्षेत्र की ढखेरवा चौकी क्षेत्र के रायपुर गांव में ड्यूटी करने गई थीं। ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह रायपुर बंधे पर सवारी का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार वहां पहुंचा और ढखेरवा तक छोड़ने की बात कहकर उन्हें बाइक पर बैठा लिया।बताया जाता है कि शारदानगर थाना क्षेत्र में टहारा गांव से पहले बाइक सवार ने बाइक रोक दी। इसके बाद उसने एएनएम के कानों से सोने के कुंडल नोंच लिए। एएनएम के विरोध करने पर उसने हाथापाई की और मौके से फरार हो गया।घटना के बाद एएनएम ने पुलिस और सीएचसी अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही ढखेरवा चौकी पुलिस और सीएचसी स्टाफ मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी जुटाई। ढखेरवा पुलिस के अनुसार घटनास्थल शारदानगर थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस आसपास के रास्तों और घटनास्थल के आसपास संभावित सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटा रही है।