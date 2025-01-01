Lakhimpur Kheri News: कम वजन, ज्यादा गर्माहट... यही है नया विंटर फैशन

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वेलबेट टी-शर्ट अपनी अलग बनावट और डिजाइन के कारण सामान्य टी-शर्ट से अलग है। वहीं, वूलन टी-शर्ट और लोवर भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। इनकी खासियत है कि इन्हें घर के साथ बाहर भी आराम से पहना जा सकता है। दुकानदारों के मुताबिक, बदलती पसंद को देखते हुए ग्राहक ऐसे कपड़े तलाश रहे हैं, जो गर्माहट देने के साथ पहनने में हल्के हों।कपड़ा कारोबारी मनमीत सिंह, नईम खान, आसिफ खान और राजेंद्र शाहू ने बताया कि इस बार बाजार में गर्म कपड़ों के कई नए डिजाइन और रंग उपलब्ध हैं। बच्चे, युवा और बड़े अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए अलग-अलग कीमतों में नई रेंज मंगाई गई है। कारोबारियों को उम्मीद है कि तापमान गिरने के साथ इनकी बिक्री और बढ़ेगी।गर्म कपड़ों की ये हैं कीमतेंकपड़े कीमतवेलवेट टी-शर्ट550 से 1250 रुपयेवूलन टी-शर्ट450 से 1800 रुपयेप्रीमियम वूलन टी-शर्ट1250 से 3500 रुपयेवूलन लोवर 550 से 750 रुपयेप्रीमियम वूलन लोवर 1000 से 3000 रुपयेजैकेट850 से 4000 रुपयेस्वेटर600 से 2500 रुपयेनोट : ये दाम बाजार के मुताबिक हैं।