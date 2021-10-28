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Lakhimpur Kheri News: शादी अनुदान के लिए आए 4209 आवेदन, 684 अटके

Mon, 16 Nov 2026 12:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:04 AM IST
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4209 applications received for marriage grant, 684 stuck
लखीमपुर खीरी। शादी अनुदान योजना के तहत जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 4209 आवेदन आए हैं। इनमें से 2879 लाभार्थियों के खातों में 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जा चुकी है, जबकि 684 आवेदन लंबित हैं। विभिन्न स्तरों पर 568 आवेदन निरस्त किए गए हैं।
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जिले को चालू वित्तीय वर्ष में 3081 बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष आवेदन लक्ष्य से 1128 अधिक आए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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आवेदन मिलने के बाद ब्लॉक और तहसील स्तर पर जांच व सत्यापन कराया जाता है। रिपोर्ट मिलने पर पात्र आवेदकों के खातों में अनुदान की राशि भेजी जाती है। अधिकारी ने बताया कि मार्च तक लक्ष्य पूरा किया जाना है। लंबित आवेदनों का निस्तारण कर लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
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