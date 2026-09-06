लखीमपुर खीरी में मासूम से दरिंदगी: दूसरे समुदाय के बुजुर्ग पर आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश, प्रदर्शन-नारेबाजी

लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के 65 वर्षीय खलील पर रुपये का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में घर पहुंची। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी दूसरे समुदाय का है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया।

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रविवार सुबह करीब आठ बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि गांव निवासी खलील उसे रुपये देने की बात कहकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते हुए घर पहुंची और मां को जानकारी दी। उसकी हालत देखकर परिजन घबरा गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, सीओ शिवम कुमार और कोतवाल गोपाल नारायण सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही। बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। विज्ञापन



आरोपी ने फावड़ा लेकर परिजनों को दौड़ाया

परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी होने पर वे आरोपी के घर पहुंचे। आरोपी उस समय घटनास्थल पर खून के निशान साफ करने की कोशिश कर रहा था। परिजनों को देखते ही आरोपी ने फावड़ा उठा लिया। उसने परिजनों को दौड़ा लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रविवार सुबह करीब आठ बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि गांव निवासी खलील उसे रुपये देने की बात कहकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते हुए घर पहुंची और मां को जानकारी दी। उसकी हालत देखकर परिजन घबरा गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, सीओ शिवम कुमार और कोतवाल गोपाल नारायण सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही। बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है।परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी होने पर वे आरोपी के घर पहुंचे। आरोपी उस समय घटनास्थल पर खून के निशान साफ करने की कोशिश कर रहा था। परिजनों को देखते ही आरोपी ने फावड़ा उठा लिया। उसने परिजनों को दौड़ा लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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