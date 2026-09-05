Lakhimpur Kheri News: पीछा कर छात्राओं को गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:42 PM IST
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धौरहरा। क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को स्कूल से घर लौट रहीं दो छात्राओं का चार युवकों पर पीछा कर गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश करने और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्राओं के घर पहुंचकर परिजनों को घटना बताने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में गांव की छात्राएं शनिवार को भी कॉलेज गई थीं। आरोप है कि छुट्टी के बाद घर लौटते समय नसरू, आमिर, सूफियान और गुफरान ने दोनों का पीछा किया।
आरोप है कि रास्ते में युवकों ने छात्राओं को पकड़कर गन्ने के खेत की ओर खींचने का प्रयास किया और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर चारों आरोपी भाग निकले। छात्राओं ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद वे पिता और कुछ ग्रामीणों के साथ शनिवार कोतवाली पहुंचीं और तहरीर दी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़छाड़, एससीएसटी एक्ट समेत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों की तलाश है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
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क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में गांव की छात्राएं शनिवार को भी कॉलेज गई थीं। आरोप है कि छुट्टी के बाद घर लौटते समय नसरू, आमिर, सूफियान और गुफरान ने दोनों का पीछा किया।
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आरोप है कि रास्ते में युवकों ने छात्राओं को पकड़कर गन्ने के खेत की ओर खींचने का प्रयास किया और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर चारों आरोपी भाग निकले। छात्राओं ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद वे पिता और कुछ ग्रामीणों के साथ शनिवार कोतवाली पहुंचीं और तहरीर दी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर छेड़छाड़, एससीएसटी एक्ट समेत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों की तलाश है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।