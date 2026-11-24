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-श्रीमद्भागवत कथा : धौरहरा के ठुठवा मेले में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।



-फुटबाॅल प्रतियोगिता : सिंगाही के खेल मैदान में महारानी सुरथ कुमारी फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से।

बैठक : प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे कलक्ट्रेट सभागर में अपराह्न 2:30 बजे से।

-सुग्रीव मिलन प्रसंग : सिंगाही में 107वें श्रीरामलीला मेला महोत्सव में सुग्रीव मिलन प्रसंग लीला का मंचन शाम चार बजे से।

-श्रीमद् भागवत कथा : गोला के नीलकंठ मैदान में श्रीमद् भागवत कथा शाम पांच बजे से।

-योग शिविर : शहर के गुरु नानक इंटर कॉलेज में भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर सुबह सात बजे से।