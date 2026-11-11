Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 11 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
-कोया मंडी : रेशम विभाग की ओर से सैदापुर देवकली में कोया मंडी का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से।
-बैठक : निर्मल आश्रम प्रकरण व गुरुनानक जयंती को लेकर सिख समाज की बैठक गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में दोपहर दो बजे से।
-कवि गोष्ठी : गोला के गोपाष्टमी महोत्सव में कवि गोष्ठी श्री धर्मादा समिति गोशाला में अपराह्न तीन बजे से।
-झांकी : सिंगाही में आयोजित 107वें श्री रामलीला मेला कार्यक्रम में विभिन्न झांकियाें का आयोजन शाम चार बजे से।
-दुर्गा जागरण : मैलानी के मोहल्ला पंचायत में भुइंहार बाबा स्थान पर दुर्गा जागरण रात आठ बजे से।
विज्ञापन
-बैठक : निर्मल आश्रम प्रकरण व गुरुनानक जयंती को लेकर सिख समाज की बैठक गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में दोपहर दो बजे से।
-कवि गोष्ठी : गोला के गोपाष्टमी महोत्सव में कवि गोष्ठी श्री धर्मादा समिति गोशाला में अपराह्न तीन बजे से।
-झांकी : सिंगाही में आयोजित 107वें श्री रामलीला मेला कार्यक्रम में विभिन्न झांकियाें का आयोजन शाम चार बजे से।
-दुर्गा जागरण : मैलानी के मोहल्ला पंचायत में भुइंहार बाबा स्थान पर दुर्गा जागरण रात आठ बजे से।