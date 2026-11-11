Lakhimpur Kheri News: जवान की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

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पति की मौत से पत्नी बदहवास है। चार माह की मासूम बेटी को तो यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। कस्बे के मोहल्ला भेड़ौरा, वार्ड नंबर दस निवासी पंकज का करीब डेढ़ साल पहले विवाह हुआ था। उनकी चार माह की बेटी है। सीआईएसएफ में चयन के बाद परिवार ने उनके बेहतर भविष्य के सपने संजोए थे, लेकिन जवान की असमय मौत से खुशियां छिन गईं।

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निघासन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई में प्रशिक्षण ले रहे सीआईएसएफ जवान पंकज पांडेय की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुधवार को पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। हर आंख नम थी। बाद में पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया गया, जहां जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी।