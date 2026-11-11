Lakhimpur Kheri News: घर में विवाद के बाद युवक की मौत, हत्या का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मीना देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे पूनम और सुभाष के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्साई पूनम ने छोटी बहू की मदद से सुभाष को डंडे से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।मीना देवी के मुताबिक, सुभाष ने करीब 10 वर्ष पहले निघासन के बोटनपुरवा निवासी पूनम से प्रेम विवाह किया था। शादी के एक साल बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक कलह रहने लगी थी।उधर, पूनम ने बताया कि दीपावली से सुभाष नियमित कच्ची शराब पीकर विवाद करता था। बुधवार को भी वह शराब पीकर घर में चारपाई पर लेट गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।सीओ शमशेर बहादुर ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।