Lakhimpur Kheri News: गला दबाकर की गई थी बच्ची की हत्या

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ईंट भट्ठे के मजदूर सुलेमान की बेटी अल्फिशा सोमवार शाम लापता हो गई थी। 24 घंटे बाद मंगलवार शाम उसका शव भट्टे से सटे गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान थे और नाक से खून बह रहा था। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि, उन्होंने किसी से रंजिश होने की बात नहीं कही थी।बुधवार को तीन डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमाॅर्टम किया। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। परिजनों की ओर से अभी कोई अलग तहरीर नहीं मिली है।