Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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बैठक : गोला में 75 घंटे से अधिक के लक्ष्य के साथ होने वाले काव्य कुंभ को लेकर बैठक सुबह 10 बजे से।

संगोष्ठी : जिला चिकित्सालय में विश्व बुजुर्ग दिवस पर संगोष्ठी सुबह 10 बजे से।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान : कलक्ट्रेट परिसर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

रक्तदान शिविर : वाईडी कॉलेज और पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर पर आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।

स्वच्छता अभियान : मेरा युवा भारत की ओर से सेवा पखवाड़े के तहत नकहा, पलिया और फूलबेहड़ में स्वच्छता अभियान सुबह 10 बजे से।