Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:22 PM IST
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-धरना-प्रदर्शन : 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय में सीएचओ का धरना-प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।
-लाइव प्रसारण : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण पूर्वाह्न 11 बजे से।
-धरना-प्रदर्शन : शहीद नसीरुद्दीन मेमोरियल मैदान (विलोबी) में भाकपा माले का धरना-प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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-लाइव प्रसारण : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण पूर्वाह्न 11 बजे से।
-धरना-प्रदर्शन : शहीद नसीरुद्दीन मेमोरियल मैदान (विलोबी) में भाकपा माले का धरना-प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।