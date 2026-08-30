Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-हवन-यज्ञ : मोहम्मदी के श्रीनर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आर्य समाज का साप्ताहिक हवन-यज्ञ सुबह 10 बजे से।

-सम्मान समारोह : गोला के नीलकंठ मैदान में विधायक अमन गिरि सेवादारों को पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे सम्मानित।

खेलकूद प्रतियोगिता : पंडित दीन दयाय उपाध्याय इंटर कॉलेज में 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शाम 5:45 बजे।

-बाल गोष्ठी : श्रीबांके बिहारी मंदिर बाजार खुर्द मोहम्मदी में बाल गोष्ठी का आयोजन शाम सात बजे से।

-सफाई अभियान : गोमती मूवमेंट की ओर से गोमती नदी के अमरी घाट पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे से।