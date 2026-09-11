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Lakhimpur Kheri News: श्रीकृष्ण की छठी पर सजीं आकर्षक झांकियां

Fri, 11 Sep 2026 01:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 01:08 AM IST
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Attractive tableaux decorated on the occasion of Shri Krishna's Chhathi
भानपुर बड़े शिव मंदिर पर सुंदर झांकियां प्रस्तुत करते कलाकार। संवाद
भीरा। ग्राम पंचायत भानपुर के बड़े शिव मंदिर परिसर में बुधवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी उत्सव मनाया गया। बाहर से आए कलाकारों ने श्रीकृष्ण, राधा, गणेश, शिव-पार्वती समेत देवी-देवताओं की झांकियां प्रस्तुत कीं।
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मितौली के शिव मंदिर परिसर में बुधवार रात गोलू सांवरिया झांकी ग्रुप, सीतापुर ने भजन-कीर्तन और धार्मिक झांकियां प्रस्तुत कीं। पूर्व कस्ता विधायक सुनील कुमार लाला ने शुभारंभ किया।
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मझगईं की ग्राम पंचायत खैरहनी में छठी पर भव्य जागरण और भंडारा हुआ। मुख्य संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता रहे। विजय गुप्ता, मुनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, छोटे गुप्ता, विशाल, शुभम गुप्ता और आशीष गुप्ता ने सहयोग किया।
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मोहम्मदी में श्री रामलीला चौराहा स्थित श्री हनुमान मंदिर में छठी पर विशाल भंडारा हुआ। गोला गोकर्णनाथ में बुधवार की रात श्रीधर्मादा समिति गोशाला में भगवान श्रीकृष्ण की छठी का पर्व मनाया गया। नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बच्चों को पुरस्कृत किया।

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