Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-खेल प्रतियोगिताएं : स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में हॉकी, एथलेटिक्स, हैंडबॉल और वॉलीबाल प्रतियोगिताएं सुबह 10:00 बजे से।

-हॉकी टूर्नामेंट : खेल दिवस के मौके पर जिला स्तरीय बालक-बालिका वर्ग का हॉकी टूर्नामेंट लखीमपुर खीरी हॉकी एसोशिएशन की ओर से गुरुनानक मैदान में दोपहर दो बजे से।

-योग शिविर : गुरु नानक इंटर कॉलेज में भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर सुबह सात बजे से।