Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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बैठक : युवराज दत्त महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

सेवा शिविर : सेवा संकल्प अभियान के तहत सात दिवसीय बहुउद्देश्यीय सेवा शिविर मैलानी नगर पंचायत कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।

शोभायात्रा : निघासन के सिंगहा खुर्द में शोभायात्रा का आयोजन अपराह्न तीन बजे से।

काव्य कुंभ: मोहम्मदी रोड स्थित रॉयल पैलेस में 75 घंटे से अधिक चलने वाला छोटी काशी काव्य कुंभ जारी।

कबड्डी प्रतियोगिता : निघासन के सिंगहा खुर्द में नवयुवक समाज सेवा एवं वामन द्वादशी महोत्सव के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह आठ बजे।