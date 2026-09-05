Lakhimpur Kheri News: 48 घंटे में बुखार न उतरे तो चिकित्सक से लें परामर्श

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चिकित्सकों के मुताबिक, 24 से 48 घंटे में सुधार न हो तो चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। सामान्य बुखार समझकर खुद दवा लेने से बचें।मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल में शनिवार को 196 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। पहली मंजिल पर दस बेड का इन्फ्लूएंजा वार्ड बनाया गया है। तीसरे तल पर आइसोलेशन वार्ड और ग्राउंड फ्लोर पर फ्लू काउंटर शुरू किया गया है। यहां मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिला महिला अस्पताल में भी फीवर मरीजों के लिए पूछताछ काउंटर और चिकित्सक तैनात किए गए हैं।मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के नोडल अधिकारी डॉ. अंशुल गुप्ता ने बताया कि मौसमी जुकाम, खांसी, बुखार, हाथ-पैर व सिर में दर्द होने पर 24 से 48 घंटे में सुधार न हो तो कुशल चिकित्सक से सलाह लें।