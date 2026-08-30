Lakhimpur Kheri News: बाहर उमस, अंदर ठंडक... गला दे रहा जवाब

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दिन में धूप और उमस के कारण लोग गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर का सहारा ले रहे हैं। बाहर से आने के तुरंत बाद एसी की ठंडी हवा में बैठने और फ्रिज का पानी पीने से कई लोगों को गले में खराश और सर्दी-जुकाम की शिकायत हो रही है। बच्चे और बुजुर्ग मौसम के बदलाव से जल्दी प्रभावित हो रहे हैं।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. रोहित पाठक ने बताया कि गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ा होने पर अचानक बहुत ठंडा पानी पीने या तेज एसी की हवा में बैठने से गले और श्वसन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इससे खांसी, जुकाम और गले में संक्रमण जैसी परेशानी हो सकती है। हालांकि, हर मरीज में इसका कारण केवल ठंडा पानी या एसी नहीं होता। वायरल संक्रमण भी इसकी प्रमुख वजह हो सकता है।बाहर से आने के तुरंत बाद न पीयें ठंडा पानीचिकित्सकों ने सलाह दी है कि धूप से आने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने से बचें। सामान्य तापमान का पानी पीना बेहतर है। एसी का तापमान भी बहुत कम रखने के बजाय सामान्य स्तर पर रखना चाहिए। मौसम में बदलाव के दौरान पर्याप्त पानी पीने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।