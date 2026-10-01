Lakhimpur Kheri News: एनसीसी कैडेटों से रूबरू हुए ग्रुप कमांडर, बढ़ाया उत्साह
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 01 Oct 2026 12:27 AM IST
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लखीमपुर खीरी। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय लखनऊ के ग्रुप कमांडर वीएसएम ने बुधवार को 26 यूपी बटालियन एनसीसी का दौरा किया। उन्होंने ओयल स्थित एसए फायरिंग रेंज में कैडेटों की फायरिंग का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण, अनुशासन व फायरिंग ड्रिल की जानकारी ली।
इसके बाद ग्रुप कमांडर युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे और कैडेटों से संवाद किया। उन्होंने एनसीसी प्रशिक्षण और विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी की जानकारी ली।
इसके बाद उन्होंने 26 यूपी बटालियन मुख्यालय पहुंचकर गार्ड का निरीक्षण किया और बटालियन की गतिविधियों व प्रशिक्षण की समीक्षा की। संवाद
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इसके बाद ग्रुप कमांडर युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे और कैडेटों से संवाद किया। उन्होंने एनसीसी प्रशिक्षण और विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी की जानकारी ली।
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इसके बाद उन्होंने 26 यूपी बटालियन मुख्यालय पहुंचकर गार्ड का निरीक्षण किया और बटालियन की गतिविधियों व प्रशिक्षण की समीक्षा की। संवाद