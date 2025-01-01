फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Four accused of stealing aluminum sheets from a sugar mill wFour accused of stealing aluminum sheets from a sugar mill were arrested.ere arrested.

Lakhimpur Kheri News: शुगर मिल से एल्युमिनियम चादर चोरी करने वाले चार आरोपी पकड़े

Sat, 26 Sep 2026 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Four accused of stealing aluminum sheets from a sugar mill wFour accused of stealing aluminum sheets from a sugar mill were arrested.ere arrested.
पकड़े गए आरोपी। स्रोत :पुलिस
लखीमपुर खीरी। सदर कोतवाली पुलिस ने खम्भारखेड़ा शुगर मिल से एल्युमिनियम की चादर चोरी होने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की एल्युमिनियम चादरों से भरी चार प्लास्टिक की बोरियां बरामद की गई हैं। इनमें से एक बोरी कबाड़ी की दुकान से बरामद हुई।
विज्ञापन

बीती 23 सितंबर की रात चोरों ने कारखाना परिसर में घुसकर एल्युमिनियम की चादर की चोरी की थी। सीओ महक शर्मा ने बताया कि घटना के कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। पुलिस सीसी कैमरे की तलाश करते हुए चोरों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सूचना पर टिडुई मोड़ निघासन रोड के पास पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़ लिया। उनके पास प्लास्टिक की बोरियों में मुड़ी हुई एल्युमिनियम की चादरें मिलीं।
विज्ञापन

पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी जाकिर अली की ओदरहना निघासन रोड स्थित दुकान पर छापा मारा। यहां कबाड़ के ढेर में छिपाकर रखी गई एल्युमिनियम की चादरों से भरी एक और बोरी बरामद हुई। पुलिस ने जाकिर अली को भी गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित वाल्मीकि निवासी ग्राम कुकरा, रामसनेही और कौशल किशोर निवासी ग्राम माड़ी टांडा (अचाकापुर), थाना फूलबेहड़ और जाकिर अली निवासी दलालपुरवा के रूप में हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed