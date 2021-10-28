Lakhimpur Kheri News: फ्लाईओवर की लाइटें बार-बार गुल, अब कानपुर से आएगा केबल

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स्थानीय स्तर पर लखीमपुर के साथ आसपास के जिलों में भी संबंधित केबल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब कानपुर से केबल मंगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कराने की तैयारी है।शहर में तीन राजापुर, छाउछ और एलआरपी चौराहा पर फ्लाइओवर है।प्रत्येक फ्लाईओवर की लंबाई करीब 700 किलो मीटर है और सभी पर लाइटें भी लगी है, जो अक्सर खराब हो जाती है, जिसके चलते रात को अंधेरा रहता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत एलआरपी चौराहे वाले फ्लाइओवर की दिक्कत रही है। इसका केबल खराब हो चुका है।विभागीय अफसरों ने लखीमपुर सहित आसपास जिलों में केबिल की तलाश कराई, लेकिन लोकल स्तर पर वह केबल नहीं मिल पा रहा है। एनएचआई के एई प्रशांत सिंह ने बताया कि कानपुर से अच्छी गुणवत्ता वाली केबल मंगवाया गया है, ताकि बार-बार होने वाली समस्या का समाधान हो सके।