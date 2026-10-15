Lakhimpur Kheri News: किशोरी का पीछा करने की शिकायत पर चौकी पहुंचे पिता को पीटा

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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी हिरासत में है और किशोरी के बयान कराए जा रहे हैं। शहर निवासी 14 वर्षीय किशोरी के मुताबिक, शिवपुरी निवासी एक किशोर घर से निकलने पर उसका पीछा करता था। परेशान होकर उसने पिता को इसकी जानकारी दी। पिता ने आरोपी किशोर के परिजनों से शिकायत कर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन पीछा करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ।इसके बाद पिता बेटी को लेकर गढ़ी पुलिस चौकी पहुंचे। आरोप है कि वहां किशोर का भाई और पिता भी आ गए और चौकी के बाहर किशोरी के पिता के साथ मारपीट की। घटना में उनका कान फट गया। पीड़ित के मुताबिक, मारपीट के बाद आरोपी मौके से चले गए और उस समय पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर तहरीर दी।सीओ महक शर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। किशोरी के बयान कराए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।