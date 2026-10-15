Lakhimpur Kheri News: भाई से कहासुनी के बाद टावर पर चढ़ा युवक, आठ घंटे बाद उतरा

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युवक को टावर पर चढ़ा देख सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह और ऊपर चढ़ता चला गया। बिजली के तारों में करंट की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने डायल 112 और बिजली निगम को सूचना दी। थानाध्यक्ष ने भी युवक को उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। भाई ने उसे उतारने की कोशिश की तो नरेंद्र ने ऊपर से गालियां दीं और कूदने की धमकी दी।काफी समझाने के बाद देर शाम युवक टावर से नीचे उतरा। ग्रामीणों के मुताबिक, वह करीब आठ घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। सीओ धौरहरा अभिषेक कुमार ने बताया कि युवक के टावर पर चढ़ने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। उसे नीचे उतार लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।