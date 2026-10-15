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Lakhimpur Kheri News: अब कैडेट्स भी करेंगे यातायात नियमों के प्रति जागरूक

Thu, 15 Oct 2026 12:40 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:40 AM IST
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Now cadets will also be made aware of traffic rules
गोला गोकर्णनाथ के अशोक चौराहे पर  यातायात संचालन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान मौजूद एनसीसी
गोला गोकर्णनाथ। मिशन शक्ति अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने शारदीय नवरात्र में कृषक समाज इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसमें एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा की जानकारी दी गई। पुलिस ने कैडेट्स से खुद नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
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कार्यशाला के बाद कैडेट्स को अशोक चौराहे पर यातायात नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूरी है। कैडेट्स से आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने को कहा गया। संवाद
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