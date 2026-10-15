Lakhimpur Kheri News: पिता और भाइयों के सामने से मासूम को उठाकर ले जाने के बाद तेंदुए ने मार डाला

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जोगा सिंह और उनके छोटे भाई के मकान 50 मीटर की दूरी पर हैं। नवजोत अपने चाचा के यहां खेलने के बाद शाम छह बजे दो बड़े भाइयों अंग्रेज सिंह और अनमोल सिंह के साथ अपने घर लौट रहा था। उस समय पिता जोगा सिंह घर के बाहर ही खड़े थे। दोनों घरों के बीच रास्ते किनारे गन्ने का खेत है, उसी में से निकले तेंदुए ने नवजोत पर हमला कर दिया। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, तेंदुआ नवजोत को जबड़े में दबोचकर खेत के अंदर चला गया। इस घटना से परिवार के लोग बदहवास हो गए।शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश में जुट गए। सूचना पर सिंगाही थानाध्यक्ष राजबहादुर सिंह और बेलरायां के रेंजर भूपेंद्र सिंह वन विभाग की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस और वन कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गन्ने के खेतों में तलाशी अभियान चलाया। काफी खोजबीन के बाद साढ़े आठ बजे घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में नवजोत का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया जाएगा पिंजरामौके पर पहुंचे वन विभाग के एसडीओ मनोज तिवारी ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है। वन विभाग की टीम को क्षेत्र में लगातार निगरानी के लिए लगाया गया है।