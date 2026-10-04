Lakhimpur Kheri News: जंगली सूअर से परेशान किसानों का दुधवा मुख्यालय पर धरना

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किसानों ने दुधवा मुख्यालय के वार्डन महावीर सिंह को बताया कि पिछले कई महीनों से जंगली सूअर खेतों में पहुंच रहे हैं और खड़ी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों के मुताबिक, सूअर गन्ने को मुंह से नोचकर बर्बाद कर देते हैं।आरोप है कि फसल नुकसान के बाद मुआवजे की मांग करने पर वन विभाग की ओर से बताया जाता है कि जंगली सूअर से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता। किसानों ने बताया कि समस्या को लेकर वे कई बार तहसील दिवस में एसडीएम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।दुधवा के प्रतिपालक (वार्डन) महावीर सिंह ने कहा कि जंगली सूअर और बंदरों को मारने के संबंध में विभाग के पास कोई आदेश नहीं है। इस पर किसानों ने कहा कि एक ओर वन विभाग जंगली जानवरों को मारने की अनुमति नहीं दे रहा है और दूसरी ओर फसल नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।