Lakhimpur Kheri News: भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

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जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा ने कहा कि राजापुर में पूर्व में विभिन्न संस्थाओं की ओर से कई बार भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। आरोप है कि वर्ष 2010 में आवास विकास परिषद ने शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अब तक मुआवजा नहीं लिया है। इसके बावजूद उनकी खतौनी में आवास विकास का आदेश दर्ज कर दिया गया है।जिला महामंत्री संदीप पांडे ने बताया कि आदेश दर्ज होने से खाद-बीज लेने, बैंक से ऋण और वरासत संबंधी कार्यों में परेशानी हो रही है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण निरस्त कर किसानों की जमीन मुक्त करने और खतौनी में वरासत का कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की।ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो किसान परिवार सहित पैदल मार्च कर लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे।