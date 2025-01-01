Lakhimpur Kheri News: नर्सरी में टहलती रहीं हथिनी चमेली और सुलोचना

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ग्रामीण लंबे समय से बाघ और तेंदुए के आतंक से परेशान थे। उन्होंने उच्चाधिकारियों से बाघ को पकड़ने और निश्चेतक देने की मांग की थी। उच्चाधिकारियों ने इस अभियान को अनुमति दे दी थी। बृहस्पतिवार को दोनों हथिनियों को बाघ की तलाश के लिए भेजा गया था। वनकर्मियों ने बीते शाम भी इलाके में गश्त की, लेकिन बाघ का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हथिनियां तलाश में नहीं निकल सकीं।पहले भी हुई थी निगरानीबीते दिनों थाना हजारा स्थित अखंड फार्म के पास बाघ के पगमार्क देखे गए थे। इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी ललित कुमार ने मचान बनवाकर निगरानी शुरू कराई थी। हालांकि, टीम को तब भी कोई सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने बताया कि मौसम साफ होने के बाद ही बचाव अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा।