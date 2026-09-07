Lakhimpur Kheri News: फूलबेहड़ के 40 गांव में बिजली गुल, लोगों में आक्रोश

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भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। दुधवा मिदनिया निवासी रामगोपाल मिश्र, नफीस, विश्राम मौर्य, राजापुर के साकिब, खुर्शीद, वशीक और सीबू अली ने बताया कि फूलबेहड़ फीडर से जुड़े तेतारपुर, सकरन, सिसैया, सैदापुर सहित करीब 40 गांव बिजली कटौती से त्रस्त हैं। आए दिन ब्रेकडाउन की समस्या बनी रहती है।अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि ट्रॉली खराब होने से सप्लाई चालू नहीं हो पाई। टीम लगी हुई है। जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा।पसगवां, जंगबहादुरगंज उपकेंद्रों में भी आपूर्ति ठपपसगवां। बारिश के कारण सुखबसा और जंगबहादुरगंज उपकेंद्रों से जुड़े गांवों में भी विद्युत आपूर्ति ठप रही। इससे नागरिकों में आक्रोश है। पसगवां में शनिवार सुबह से और जंगबहादुरगंज में रात दो बजे से बिजली नहीं आई। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का काम और सीएचसी में एक्स-रे व आंखों की जांच ठप है। संवाद