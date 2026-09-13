Lakhimpur Kheri News: आईटीआई कॉलेज के पास ईको-ट्रक में टक्कर, आठ लोग घायल

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लखीमपुर से हरियाणा जा रही ईको मोहम्मदी से गोला की ओर जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में फुटहा निवासी छोटे (45), रामनरेश (32), प्रफुल्ल (20), उमेश (30), रहीश (22), रुस्तम (24), कुचलहा निवासी अंकित (21) और ईको चालक बदायूं निवासी राजकुमार घायल हुए।सीएचसी के डॉक्टर ने बताया कि रामनरेश, राजकुमार, प्रफुल्ल, रुस्तम और अंकित को जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर किया गया। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हादसा सुबह अंधेरे में आईटीआई कॉलेज के पास हुआ। घायलों को सीएचसी लाया गया था।हाईवे पर सड़क हादसे में 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौतमैगलगंज। क्षेत्र में रहजनियां के पास हाईवे पर शुक्रवार रात दीक्षितपुर निवासी मेवालाल (82) हादसे में घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार, मेवालाल मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और रात में हाईवे के पास पहुंच गए थे। सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। हादसा किस वाहन से और किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच जारी है। संवाद