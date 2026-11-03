लखीमपुर खीरी: युवक की हत्या का 36 घंटे में खुलासा, मुठभेड़ में नामजद आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के ढखिया मदन गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। मंगलवार सुबह सिकंदराबाद-रायपुर मार्ग पर घुंसी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ में नामजद आरोपी देवेश उर्फ बिल्लू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है।

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सीओ यादुवेंद्र यादव ने बताया कि एक नवंबर को ढखिया मदन गांव में मन्ना की बाग के पास विपुल मिश्रा (26) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई अभिषेक कुमार की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं।

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पुलिस टीम पर की फायरिंग

मंगलवार सुबह नीमगांव पुलिस सिकंदराबाद-रायपुर मार्ग पर घुंसी मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वांछितों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर देवेश उर्फ बिल्लू भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सुबह करीब 5:03 बजे की बताई गई है।

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