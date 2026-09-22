Lakhimpur Kheri News: नेशनल ओलंपियाड परीक्षा को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:21 PM IST
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लखीमपुर खीरी। अमर उजाला की ओर से आयोजित नेशनल ओलंपियाड परीक्षा मंगलवार को अमर उजाला कार्यालय में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान बच्चों में उत्साह रहा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्नपत्र हुआ। कक्षा तीन से दस तक के बच्चों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और अपनी ज्ञान क्षमता व तैयारी को परखा। विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र के सभी सवाल एकाग्रता से हल किए। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होकर उन्हें अपनी तैयारी का आकलन करने के साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े नए प्रश्नों को समझने का अवसर मिला।
परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहा। परीक्षा के बाद बच्चों ने बताया कि नेशनल ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं से प्रतियोगी माहौल का अनुभव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। संवाद
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परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहा। परीक्षा के बाद बच्चों ने बताया कि नेशनल ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं से प्रतियोगी माहौल का अनुभव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। संवाद
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