Lakhimpur Kheri News: बाघ की तलाश में उतरीं चमेली-सुलोचना
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 25 Sep 2026 12:53 AM IST
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संपूर्णानगर। वन रेंज क्षेत्र में कई माह से बाघ और तेंदुए के विचरण से आमजन में भय का माहौल है। बाघ की तलाश के लिए बृहस्पतिवार को दुधवा रेंज से दो हथिनियां चमेली और सुलोचना संपूर्णानगर रेंज लाई गईं। दोनों की मदद से बाघ की लोकेशन तलाशने का प्रयास किया जाएगा। लोकेशन ट्रेस होते ही उसे ट्रैंक्युलाइज करने की तैयारी है।
बीते माह रेंज के पास टीचर्स कॉलोनी, नर्सरी, सिंगाही खुर्द गांव समेत आसपास के गांवों में दिन और रात बाघ व तेंदुए का विचरण देखा गया। रक्षाबंधन पर्व की शाम वन रेंज क्षेत्र के थाना हजारा के शांतिनगर गांव में बाघ ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई थी।
कई गांवों के प्रधानों ने बाघ को ट्रैंक्युलाइज करने की मांग की थी। रेंज ने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वहां से अनुमति मिलने के बाद भी बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में कठिनाई आ रही थी। वन विभाग ने ड्रोन चलाने, गश्त करने और पिंजरा लगाने का काम किया।
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वन रेंज क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अखंड फार्म में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। यहां मचान बनवाया गया है। बाघ की लोकेशन ट्रेस होते ही ट्रैंक्युलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के लिए दुधवा रेंज से दोनों हथिनियां मंगाई गई हैं।
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बीते माह रेंज के पास टीचर्स कॉलोनी, नर्सरी, सिंगाही खुर्द गांव समेत आसपास के गांवों में दिन और रात बाघ व तेंदुए का विचरण देखा गया। रक्षाबंधन पर्व की शाम वन रेंज क्षेत्र के थाना हजारा के शांतिनगर गांव में बाघ ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई थी।
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कई गांवों के प्रधानों ने बाघ को ट्रैंक्युलाइज करने की मांग की थी। रेंज ने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। वहां से अनुमति मिलने के बाद भी बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में कठिनाई आ रही थी। वन विभाग ने ड्रोन चलाने, गश्त करने और पिंजरा लगाने का काम किया।
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वन रेंज क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अखंड फार्म में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। यहां मचान बनवाया गया है। बाघ की लोकेशन ट्रेस होते ही ट्रैंक्युलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के लिए दुधवा रेंज से दोनों हथिनियां मंगाई गई हैं।