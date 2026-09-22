Lakhimpur Kheri News: भगौतीपुर से नकदी-जेवर, धौरहरा से 1.20 लाख के आभूषण चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी/धौरहरा। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में रात के समय चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। भगौतीपुर में 40 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर चोरी हुए। धौरहरा के चमारनपुरवा में संदीप गुप्ता के घर से करीब 1.20 लाख रुपये के जेवर चोरी हो गए। दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सदर कोतवाली के ग्राम भगौतीपुर निवासी रामजीवन वर्मा ने तहरीर में बताया कि रात में अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए। चोर दो जोड़ी चांदी की पायल, मिट्टी की गुल्लक, सोने का बड़ा लॉकेट, छोटा लॉकेट, सोने का गले का ओम, कान के सोने के सुई-धागे, छह जोड़ी चांदी की बिछिया और 40 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धौरहरा के गांव चमारनपुरवा मजरा कलुवापुर में रविवार रात चोर संदीप गुप्ता के घर में घुस आए। तहरीर के मुताबिक, संदीप की पत्नी और भाभी के करीब 1.20 लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सदर कोतवाली के ग्राम भगौतीपुर निवासी रामजीवन वर्मा ने तहरीर में बताया कि रात में अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए। चोर दो जोड़ी चांदी की पायल, मिट्टी की गुल्लक, सोने का बड़ा लॉकेट, छोटा लॉकेट, सोने का गले का ओम, कान के सोने के सुई-धागे, छह जोड़ी चांदी की बिछिया और 40 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
धौरहरा के गांव चमारनपुरवा मजरा कलुवापुर में रविवार रात चोर संदीप गुप्ता के घर में घुस आए। तहरीर के मुताबिक, संदीप की पत्नी और भाभी के करीब 1.20 लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
विज्ञापन