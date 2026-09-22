Lakhimpur Kheri News: भगौतीपुर से नकदी-जेवर, धौरहरा से 1.20 लाख के आभूषण चोरी

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सदर कोतवाली के ग्राम भगौतीपुर निवासी रामजीवन वर्मा ने तहरीर में बताया कि रात में अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए। चोर दो जोड़ी चांदी की पायल, मिट्टी की गुल्लक, सोने का बड़ा लॉकेट, छोटा लॉकेट, सोने का गले का ओम, कान के सोने के सुई-धागे, छह जोड़ी चांदी की बिछिया और 40 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।धौरहरा के गांव चमारनपुरवा मजरा कलुवापुर में रविवार रात चोर संदीप गुप्ता के घर में घुस आए। तहरीर के मुताबिक, संदीप की पत्नी और भाभी के करीब 1.20 लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद