Lakhimpur Kheri News: कूपन, कैशबैक और उपहार से ग्राहकों को आकर्षित कर रहे कारोबारी

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कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के साथ शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से बिक्री में तेजी आएगी। दुकानदार रमन शेखर ने बताया कि इन दिनों तीन डोर वाले फ्रिज की मांग अधिक है। ग्राहक आकर्षक डिजाइन और बेहतर सुविधाओं वाले फ्रिज पसंद कर रहे हैं।दुकानदार युवराज तिवारी ने बताया कि त्योहार और शादी-विवाह का सीजन नजदीक होने से कारोबारी तैयारियों में जुटे हैं। ग्राहकों के लिए बंपर ऑफर निकाले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार कारोबार अच्छा रहेगा। दुकानदार हनीफ, अतीक, अनुभूति बरनवाल और हरविंदर छाबड़ा ने भी बताया कि ऑफरों के जरिए ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतेंउपकरणकीमतगीजर (एक से 35 लीटर तक)2,500 से 25,000 रुपयेगैस गीजर3,500 रुपये से शुरूतीन डोर वाला फ्रिज27,000 से 35,000 रुपयेअन्य फ्रिज14,000 से 40,000 रुपयेसेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन8,000 से 20,000 रुपयेहीटर वाली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन17,000 रुपये से शुरूचिमनी9,000 से 35,000 रुपयेमाइक्रोवेव 12,000 रुपये से शुरू43 इंच एलईडी टीवी15,000 से 40,000 रुपये