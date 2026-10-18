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Lakhimpur Kheri News: नदी पुल के पास कटी सड़क, दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित

Sun, 18 Oct 2026 11:27 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:27 PM IST
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Road cut near river bridge, traffic affected in dozens of villages
जर्जर मूडाधामू जाने वाले मार्ग। संवाद
बेहजम। ग्राम पंचायत अल्लीपुर से मूडाधामू जाने वाले मार्ग पर नदी पुल से कुछ दूरी पर सड़क कटने से दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। यह मार्ग लखीमपुर जाने वाली सड़क से जुड़ता है। गन्ना मिल चालू होने पर किसानों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है।
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ग्रामीणों के मुताबिक, जिला पंचायत ने मार्च-अप्रैल में सड़क का निर्माण कराया था। आरोप है कि निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव से सड़क कट गई। इससे बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर-ट्रॉली का आवागमन बाधित हो रहा है।
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इस मार्ग से अल्लीपुर, अकबरपुर, रुकनापुर, पिपरा उद्यान, मूडाधामू, सूरत सराय, मानपुर लालपुर, पंडरी, भूलनपुर और पिपरा छींट समेत दर्जनों गांवों के लोग आते-जाते हैं।
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ग्रामीण भारत प्रसाद ने बताया कि सड़क कटने से ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालना मुश्किल हो जाएगा। गन्ना मिल चालू होने पर किसानों को गन्ना पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। हरिनाम सिंह ने भी सड़क कटने से बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर-ट्रॉली का आवागमन प्रभावित होने की बात कही।
ब्लॉक प्रमुख पति एवं जिला पंचायत सदस्य रामशंकर राज ने बताया कि सड़क जल्द बनवाई जाएगी।
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