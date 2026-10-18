Lakhimpur Kheri News: महिंद्रा के नाम पर कथित नकली स्पेयर पार्ट्स बेचने का आरोप

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मुंबई निवासी अजय कुमार ने बताया कि वह महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड में जांच अधिकारी हैं। गोला बाजार में कंपनी के नकली पार्ट्स बिकने की सूचना पर जांच की गई, जिसमें चार दुकानों पर कथित नकली पार्ट्स मिलने का दावा किया गया।तहरीर के मुताबिक, लखीमपुर मार्ग स्थित बाजपेयी ऑटोमोबाइल्स से एक एयर फिल्टर, चार डीजल फिल्टर और चार इंजन सिलिंडर स्लीव मिले। दुकानदार अवधेश कुमार संबंधित बिल-कागजात नहीं दिखा सके।पंकज मोटर्स से पांच एयर फिल्टर और नौ डीजल फिल्टर मिले। दुकानदार पंकज पुरी ने खुद को लखीमपुर खीरी का निवासी बताया। पटेल चौराहे के पास न्यू किसान मशीनरी स्टोर से 11 डीजल फिल्टर मिले। दुकानदार देवीदयाल वर्मा निवासी मुन्नूगंज, थाना गोला खीरी बताए गए।लखीमपुर रोड स्थित पुरवार ऑटो ट्रेडर्स से 10 डीजल फिल्टर मिलने का दावा किया गया। दुकानदार ने अपना नाम मयंक बताया। तहरीर के अनुसार, बरामद माल सील कर नमूना मोहर तैयार की गई। मिलान के लिए प्रत्येक दुकान से बरामद माल का एक-एक पीस और एक असली सील दी गई।सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।