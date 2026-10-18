Lakhimpur Kheri News: धमाके से सुन्न हो गए कान, फैक्टरी में छाया अंधेरा

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गुजरात के भरूच जिले की फैक्टरी में टैंक विस्फोट के दौरान का यह मंजर बंजरिया गांव निवासी पवन कुमार ने रविवार दोपहर फोन पर बताया। हादसे में उनके भाई अर्जुन और अनिकेत की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों के शव लेकर पवन घर आ रहे हैं। परिजन नम आंखों से उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।पवन ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह अनिकेत, अर्जुन और प्रियांशु के साथ केमिकल टैंक पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान सुपरवाइजर ने उन्हें पाइप लाने के लिए फैक्टरी के मुख्य गेट पर भेज दिया, तभी तेज आवाज के साथ टैंक में विस्फोट हो गया।धमाका इतना तेज था कि किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। लोग एक-दूसरे पर उछलकर दूर जा गिरे। कान सुन्न हो गए और धुआं भरने से पूरी फैक्टरी में अंधेरा छा गया। केमिकल गैस के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।अनहोनी की आशंका पर पवन जैसे-तैसे घटनास्थल पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। अनिकेत, अर्जुन समेत कई लोग बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें चल रही थीं। आनन-फानन सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनिकेत, अर्जुन समेत अन्य लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे प्रियांशु को बेहतर इलाज के लिए बड़ोदरा अस्पताल ले जाया गया।