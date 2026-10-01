Lakhimpur Kheri News: चार दिन से पानी में डूबी गोला की भारत भूषण कॉलोनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जलनिकासी बंद होने से लोगों ने प्रदर्शन कर पानी निकालने की मांग की। राजस्व निरीक्षक अरुणेश मिश्र और लेखपाल रमेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने पुलिस के साथ नाले पर किए गए अतिक्रमण हटवाकर जलनिकासी के स्रोत खोलने शुरू किए हैं।अलीगंज मार्ग स्थित ग्राम पंचायत पुनर्भू ग्रंट के मुख्य संपर्क मार्ग के किनारे कॉरिडोर निर्माण स्थल का मलबा डलवाया जा रहा है। इससे जलनिकासी बंद होने से मुख्य मार्ग और ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलभराव बढ़ गया है।राजस्व टीम को लगाकर जलनिकासी की व्यवस्था कराई जा रही है। जिन स्थानों पर अतिक्रमण है, उसे हटवाया गया है।-युगांतर त्रिपाठी, एसडीएम गोलाभारत भूषण कॉलोनी में जलभराव के कारण करंट उतर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति बंद रखनी पड़ी है। एक से दो दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी।-अजय कुमार यादव, एसडीओ, विद्युत वितरण खंड गोला